Боевики стягивают на передовую снайперов РФ. Фото: mil.ru

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Российские оккупанты на Донбассе усиливают позиции на передовой.

Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск в ОРДЛО. Об этом 1 февраля сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Выяснилось, что враг провел плановую ротацию передовых подразделений — первого и второго армейских корпусов Донецка и Луганска. Штат боевиков усилили снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов. Они должны не только обстреливать позиции ООС, но и провоцировать ответный огонь.

Кроме того, противник несет потери из-за постоянного содержания личного состава в постоянной боевой обстановке. Такой режим приводит к ухудшению морально-психологического состояния боевиков. Вчера, 31 января, в результате неуставных отношений погибли два оккупанта, а один получил тяжелое ранение.

Напомним, 25 января оккупационные войска России пять раз нарушили режим тишины в районе операции Объединенных сил. Враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов в сторону Авдеевки, Марьинки, Широкино и Пищевика. Два украинских защитника получили ранения в результате вражеских обстрелов.