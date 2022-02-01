Пойманный на взятке «слуга» трижды не пришел на допрос — заявление НАБУ и САП

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НАБУ и САП призывают народного депутата Сергея Кузьминых прекратить игнорировать вызовы к стражам порядка и не бояться закона.

В совместном заявлении этих антикоррупционных органов говорится, что Кузьминых уже трижды не пришел на допрос.

Народный избранник был разоблачен при получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Детективы НАБУ не смогли задержать депутата, поскольку на это нужно разрешение следственного судьи. С Кузьминых провели следственные действия, в частности, обыски.

31 января генеральный прокурор Украины составил и подписал сообщение о подозрении действующему нардепу.

Кузьминых, по данным САП и НАБУ, проигнорировал три повестки о вызовах: на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года. Он не явился в правоохранительные органы.

Адвокат нардепа 31 января сообщил следователям по телефону, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Впрочем, в НАБУ и САП напомнили, что «ч. 1 ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать причины неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование».

Кроме того, уважительной причиной неприбытия гражданина по вызову, «в том числе, является пребывание в заведении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение». Сам факт нахождения в учреждении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия.