Зловлений на хабарі "слуга" уникає допитів - заява НАБУ і САП

https://racurs.ua/ua/n166475-zlovlenyy-na-habari-sluga-trychi-ne-pryyshov-na-dopyt-zayava-nabu-i-sap.html

Ракурс

НАБУ і САП закликають народного депутата Сергія Кузьміних припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися закону.

У спільній заяві цих антикорупційних органів йдеться про те, що Кузьміних вже тричі не прийшов на допит.

Народного обранця викрили «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 558 тис. грн. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Детективи НАБУ не змогли затримати депутата, оскільки на це потрібен дозвіл слідчого судді. У Кузьміних провели слідчі дії, зокрема, обшуки.

31 січня генеральний прокурор України склала та підписала повідомлення про підозру чинному нардепу.

Кузьміних, за даними САП та НАБУ, проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого 2022 року і не з’явився до правоохоронних органів.

Адвокат нардепа 31 січня повідомив слідчих по телефону, що наразі депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде. Утім, в НАБУ і САП нагадали, що «ч. 1 ст. 139 КПК України покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного та не передбачає делегування».

Крім того, поважною причиною неприбуття особи на виклик, «серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад». Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття.