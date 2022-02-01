https://racurs.ua/ua/n166474-bez-masok-i-covid-pasportiv-daniya-pershou-v-ies-skasuvala-karantyn.html

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У Данії скасували всі обмеження проти коронавірусу. Таким чином, країна стане першою в Євросоюзі, де буде скасовано всі заходи, що діяли раніше.

Тепер в країні скасують масковий режим і COVID-паспорти, а час роботи барів і ресторанів більше не буде обмежений. Про це повідомляє France24.

Також знову відкриваються нічні клуби, скасовано ліміт на кількість людей у ​​закритих приміщеннях. При цьому збережуться деякі обмеження для невакцинованих туристів із країн, що не входять до шенгенської зони.

Обмеження скасують попри високі показники захворюваності на коронавірус — 31 січня в країні було зафіксовано близько 27,6 тис. випадків зараження.

У нас дуже високий відсоток дорослих, які вакциновані трьома дозами вакцини, — каже епідеміолог Лон Сімонсен з Університету Роскілле.













Понад 60% данців уже отримали третю дозу вакцини — цей показник досягнуто місяцем раніше строку, передбаченого урядовими планами. В цілому в ЄС середній показник вакцинації трьома дозами становить 45%. Таким чином, з огляду на перехворілих, уряд Данії вважає, що 80% населення захищені від важкого перебігу хвороби. Саме тому було ухвалено рішення зняти обмеження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заходи з боротьби з коронавірусом послаблюють на території Великої Британії. З 27 січня скасували обов’язкове використання захисних санітарних масок.