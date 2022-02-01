Львів екстрено розширює дитячі ковід-відділення. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/ua/n166473-koronavirus-vrajaie-naymenshyh-lviv-ekstreno-rozshyruie-dytyachi-kovid-viddilennya.html

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Кількість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус дітей вирішили збільшити у Львові.

Тепер таких ліжок буде 150. Станом на 1 лютого у Львівській міській дитячій лікарні перебуває 96 дітей, а в обласній ще 102 дитини. Рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування ковіду ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegtram.

Важливо розуміти, що місця також облаштовуються і для батьків, які часто мають упродовж всього лікування перебувати зі своїми дітьми, — зазначив мер.

Садовий наголосив, що статистика захворюваності є невтішною, бо цього разу вірус особливо вражає найменших. Додав, що рішенням шкіл 86% учнів 1−4 класів вже перевели на дистанційне навчання.

Як повідомили у Львівській ОДА, 1 лютого в регіоні діагностували ще 3 тис. 411 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу 1 тис. 23 людини одужали від COVID-19, а 12 померли. У лікарнях області перебувають 2 тис. 40 осіб, а відсоток зайнятих ліжок становить 38,18%. У реанімації перебувають 139 пацієнтів, до апаратів ШВЛ підключені півсотні хворих.

За увесь час у Львівській області ковід підтвердили у 263 тис. 345 людей. Померли 6 тис. 230 хворих. Одужали від хвороби 215 тис. 978 осіб.

Нагадаємо, станом на 1 лютого «помаранчева» карантинна зона в Україні представлена найбільшою кількістю областей. Найближчим часом «почервоніти» можуть Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області.