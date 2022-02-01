Львов экстренно расширяет детские ковид-отделения. Фото: tvoemisto.tv

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Количество коек в больницах для больных коронавирусом детей решили увеличить во Львове.

Теперь таких коек будет 150. По состоянию на 1 февраля в Львовской городской детской больнице находится 96 детей, а в областной еще 102 ребенка. Решение увеличить количество детских коек для лечения ковида приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegtram.

Важно понимать, что места также обустраиваются и для родителей, которые часто должны на протяжении всего лечения находиться со своими детьми, — отметил мэр.

Садовый отметил, что статистика заболеваемости является неутешительной, потому что на этот раз вирус особенно поражает самых маленьких. Добавил, что решением школ 86% учеников 1−4 классов уже перевели на дистанционное обучение.

Как сообщили в Львовской ОГА, 1 февраля, в регионе диагностировали еще 3 тыс. 411 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки 1 тыс. 23 человека выздоровели от COVID-19, а 12 умерли. В больницах области находятся 2 тыс. 40 человек, а процент занятых коек составляет 38,18%. В реанимации находятся 139 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены полсотни больных.

За все время во Львовской области ковид подтвердили у 263 тыс. 345 человек. Умерли 6 тыс. 230 больных. Выздоровели от болезни 215 тыс. 978 человек.

Напомним, по состоянию на 1 февраля «оранжевая» карантинная зона в Украине представлена наибольшим количеством областей. В ближайшее время «покраснеть» могут Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области.