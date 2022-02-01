Только четыре области Украины остаются в желтой зоне. Фото: newch.tv

https://racurs.ua/n166471-pik-vspyshki-tolko-chetyre-regiona-ukrainy-ostautsya-v-jeltoy-zone-karantina.html

Ракурс

«Оранжевая» карантинная зона в Украине представлена наибольшим количеством областей.

Под угрозой попадания в «красную» зону находятся восемь регионов, а «желтая» зона резко сократилась. По состоянию на 1 февраля «красная» зона представлена Ивано-Франковской и Ровенской областями. Однако «покраснеть» могут Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области. В этих регионах есть критические показатели с уровнем госпитализаций и коэффициентом выявления новых случаев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас в «оранжевой» зоне находятся, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая, Херсонская, Харьковская области и Киев.

«Желтая» зона в Украине стремительно сокращается, здесь осталось только четыре области — Днепропетровская, Киевская, Кировоградская и Полтавская.

Напомним, в Министерстве здравоохранения считают, что в ближайшие 14 дней в Украине резко возрастет количество больных ковидом, потому что штамм «Омикрон» обнаружили уже в 20 областях Украины. Суточное количество заболевших коронавирусом за последние три недели выросло в семь раз.