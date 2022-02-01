Более 30 тыс. случаев ковида обнаружили в Украине за сутки. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n166458-bolee-30-tys-sluchaev-inficirovaniya-kovidom-obnarujili-v-ukraine-za-sutki.html

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Статистка коронавируса в Украине свидетельствует, что суточный показатель заболеваемости традиционно резко вырос после снижения на выходных.

За 31 января медики зафиксировали 30 тыс. 768 новых подтвержденных случаев болезни COVID-19. Среди заболевших — 4 тыс. 56 детей и 337 медицинских работников. В больницы попали 2 тыс. 69 больных, а 192 инфицированных умерли. Преодолеть ковид сумели 8 тыс. 835 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Больше всего новых заражений 31 января зафиксировали во Львовской (3 тыс. 411 больных), Харьковской (1 тыс. 977 инфицированных) областях, а также в Киеве (2 тыс. 363 зараженных).

За все время пандемии в Украине уже заболели 4 млн 95 тыс. 263 лица, но побороть болезнь сумели 3 млн 631 тыс. 580 украинцев. Умерли от ковида 100 тыс. 395 человек.

Вакцинировались вчера 65 тыс. 655 украинцев. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 млн 347 тыс. 953 человека. Две дозы получили 14 млн 645 тыс. человек, а бустерную дозу — 356 тыс. 98 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения ожидает роста заболеваемости COVID-19 в ближайшие две недели. Штамм «Омикрон» обнаружили уже в 20 областях Украины, а суточное количество больных коронавирусом за последние три недели выросла в семь раз.