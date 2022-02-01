Понад 30 тис. випадків ковіду виявили в Україні за добу. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n166458-ponad-30-tys-vypadkiv-infikuvannya-kovidom-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu.html

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Статистка коронавірусу в Україні свідчить, що добовий показник захворюваності традиційно різко виріс після зниження на вихідних.

За 31 січня медики зафіксували 30 тис. 768 нових підтверджених випадків хвороби COVID-19. Серед хворих — 4 тис. 56 дітей та 337 медичних працівників. До лікарень потрапили 2 тис. 69 хворих, а 192 інфікованих померли. Подолати ковід зуміли 8 тис. 835 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

Найбільше нових заражень 31 січня зафіксували у Львівській (3 тис. 411 хворих), Харківській (1 тис. 977 інфікованих) областях, а також в Києві (2 тис. 363 заражених).

За весь час пандемії в Україні вже захворіли 4 млн 95 тис. 263 особи, але подолати хворобу зуміли 3 млн 631 тис. 580 українців. Померли від ковіду 100 тис. 395 осіб.

Вакцинувалися вчора 65 тис. 655 українців. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 347 тис. 953 людини. Дві дози отримали 14 млн 645 тис. осіб, а бустерну дозу — 356 тис. 98 людей.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я очікує зростання захворюваності на COVID-19 у найближчі два тижні. Штам «Омікрон» виявили вже у 20 областях України, а добова кількість хворих на коронавірус за останні три тижні зросла в сім разів.