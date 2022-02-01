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Ракурс
Кремль и Белый дом продолжили переписку — РФ ответила на ответы США об Украине

Кремль и Белый дом продолжили переписку — РФ ответила на ответы США об Украине

1 фев 2022, 09:04
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Москва накануне телефонных переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена передала Вашингтону письменную реакцию на предложения Штатов по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщают со ссылкой на официального представителя США The Washington Post и Axios.

Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России, — сообщил он.

Впрочем, в США не раскрывают содержания документа, поскольку Вашингтон считает непродуктивным его публичное обсуждение, и этот вопрос должен решить Москва: «Оставим это по усмотрению России».

Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину, — добавил представитель Госдепа.

Блинкен и Лавров будут разговаривать по телефону 1 февраля.

На фоне накопления у границ Украины около 130 тыс. российских военных в январе проходили масштабные переговоры между РФ и Западом по поводу ультмативных требований Кремля о судьбе Украины и НАТО, а также других так называемых «новых» членов Альянса.

Россия требует прекратить расширение Альянса на восток и не брать в свой состав Украину.







США и НАТО в своих ответах РФ дали понять, что не откажутся от принципа открытых дверей. МИД России назвал письменный ответ США «поводом для начала серьезного разговора».

Источники: The Washington Post и Axios

Источник: Ракурс


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