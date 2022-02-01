Кремль і Білий дім продовжили листування - Росія відповіла на відповіді США

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Москва напередодні телефонних переговорів міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена передала Вашингтону письмову реакцію на пропозиції Штатів щодо деескалації ситуації навколо України.

Про це повідомляють з посиланням на офіційного представника США The Washington Post та Axios.

Ми можемо підтвердити, що отримали письмову відповідь від Росії, — повідомив він.

Втім, у США не розкривають змісту документа, оскільки Вашингтон вважає непродуктивним його публічне обговорення, і це питання має вирішити Москва: «Залишимо це на розсуд Росії».

Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, включаючи Україну, — додав представник Держдепу.

Блінкен і Лавров розмовлятимуть по телефону 1 лютого.

На тлі накопичення біля кордонів України близько 130 тис. російських військових у січні відбувалися масштабні переговори між РФ та Заходом щодо ультмативних вимог Кремля про долю України та НАТО, а також інших так званих «нових» членів Альянсу.

Росія вимагає припинити розширення Альянсу на схід і не брати до свого складу Україну.

США і НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».

Джерела: The Washington Post та Axios