Тільки чотири області України залишаються у жовтій зоні. Фото: newch.tv

https://racurs.ua/ua/n166471-pik-spalahu-tilky-chotyry-regiony-ukrayiny-zalyshautsya-u-jovtiy-zoni-karantynu.html

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«Помаранчева» карантинна зона в Україні представлена найбільшою кількістю областей.

Під загрозою потрапляння в «червону» зону перебувають вісім регіонів, а «жовта» зона різко скоротилася. Станом на 1 лютого «червона» зона представлена Івано-Франківською та Рівненською областями. Однак «почервоніти» можуть Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області. В цих регіонах є критичними показники з рівнем госпіталізацій та коефіцієнтом виявлення нових випадків. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зараз «помаранчевій» зоні перебувають, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька, Херсонська, Харківська області та Київ.

«Жовта» зона в Україні стрімко скорочується, тут залишилось тільки чотири області — Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська та Полтавська.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я вважають, що в найближчі 14 днів в Україні різко зросте кількість хворих на ковід, бо штам «Омікрон» виявили вже у 20 областях України. Добова кількість хворих на коронавірус за останні три тижні зросла в сім разів.