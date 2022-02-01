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Экс-начальник Службы безопасности президента Украины, которому Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в дезертирстве, заочно избрали меру пресечения.

Теперь его будут содержать под стражей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Орган досудебного расследования получил разрешение на осуществление специального досудебного расследования по уголовному производству.

Следствие установило, что в начале 2014 года глава охраны Януковича был в командировке на территории Крыма, где руководил мероприятиями по охране президента-беглеца Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не вернулся на место службы и выехал за пределы Украины. В частности, он действовал по предварительному сговору с коллегами.

Экс-начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Януковичу с 2014 года скрываться от органов досудебного расследования и суда.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц). Суд разрешил начать процедуру экстрадиции.

Службу безопасности Януковича долгое время возглавлял Константин Кобзарь. В 2018 году он участвовал в судебном заседании по делу Майдана через видеосвязь из аннексированного Россией Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Янукович подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента Украины в любой другой способ, кроме как путем импичмента.