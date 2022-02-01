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Екс-начальника Служби безпеки президента України, якому Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у дезертирстві, обрали запобіжний захід.

Тепер його триматимуть під вартою. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Наразі орган досудового розслідування отримав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідство встановило, що на початку 2014 року він перебував у відрядженні на території Криму, де керував заходами щодо охорони президента-втікача Віктора Януковича. Однак після завершення відрядження він не повернувся до місця служби та виїхав за межі України. Зокрема, він діяв за попередньою змовою з колегами.

Екс-начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення екс-президента через державний кордон України. Це дало можливість Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

Службу безпеки Януковича тривалий час очолював Костянтин Кобзар. У 2018 році він брав участь у судовому засіданні у справі Майдану через відеозв’язок з анексованого Росією Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Янукович подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту.