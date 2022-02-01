Лента за лентой, патроны подавай - в Киев прилетел шестой самолет США с боеприпасами

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Очередной самолет с военной помощью Соединенных Штатов Украины приземлился в Киеве. Это шестой груз, полученный Украиной из США за прошедшие две недели.

На борту грузового самолета — 84 т патронов к стрелковому оружию. Об этом сообщил 1 февраля на своей странице в Фейсбук министр обороны Украины Алексей Резников. Он также выложил фото из аэропорта.

Сутки еще не прошли после прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы — 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию. В целом по состоянию на сегодняшний день в совокупности на шести птичках мы получили около 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров — Соединенных Штатов Америки. И это тоже не конец, — прокомментировал фото министр.

31 января в Украину прилетели 84 т патронов разного калибра, а 28 января Киев получил 81 т оружия и боеприпасов.

Напомним, что Великобритания направила Украине гранатометы, страны Балтии пообещали новые «Джавелины» и ПЗРК «Стингер». О предоставлении военной помощи заявляла и Дания. Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники.