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Ракурс
В Київ прилетів шостий літак США з боєприпасами, фото - О.Резников

Лента за лентою, набої подавай — до Києва прилетів шостий літак США з боєприпасами (ФОТО)

1 лют 2022, 11:54
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Черговий літак із військовою допомогою Сполучених Штатів Україні приземлився у Києві. Це шостий вантаж, отриманий Україною зі США упродовжи минулих двох тижнів.

На борту вантажного літака — 84 т патронів до стрілецької зброї. Про це повідомив 1 лютого на своїй стоірнці у Фейсбук міністр оборониУкраїни Олексій Резников. Він також оприлюднив фото з аеропорту.

В Київ прилетів шостий літак США з боєприпасами, фото - О.Резников

Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси — 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом станом на сьогодні у сукупності шести пташок ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів — Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець, — прокоментував фото міністр.

В Київ прилетів шостий літак США з боєприпасами, фото - О.Резников

31 січня в Україну прилетіли 84 т патронів різного калібру, а 28 січня Київ отримав 81 т зброї та боєприпасів.







Нагадаємо, що Велика Британія надіслала Україні гранатомети, країни Балтії пообіцяли нові «Джавеліни» та ПЗРК «Стінгер». Про надання військової допомоги заявляла й Данія. Польща поставить Україні ПЗРК та безпілотники.

Джерело: Ракурс


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