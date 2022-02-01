Польща поставить Україні ПЗРК та безпілотники

https://racurs.ua/ua/n166459-polscha-gotova-postavyty-ukrayini-pzrk-grom-ta-bezpilotnyky-zayava-premiera.html

Ракурс

Польща поставить Україні ПЗРК та безпілотники. Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Сьогодні він прибуває до Києва.

Раніше голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох повідомив, що Польща прийняла рішення передати Україні «кілька десятків тисяч штук оборонного озброєння».

За словами Моравецького, йдеться «про боєприпаси, про „Громи“ (польський переносний зенітно-ракетний комплекс — „Ракурс“), і про різноманітні дрони, які застосовуються в оборонних цілях».

Ми солідарні з нашими сусідами, яким загрожує Росія. Але солідарності і слів на сьогодні замало, сьогодні ці слова треба втілити в життя, — цитує главу уряду Polske radio.

Варшава готова допомогти, «даруючи різні види ресурсів, предмети першої необхідності та ті, що можуть бути пов’язані з воєнною ситуацією». Моравецький зазначив, що його країна готова передати оборонну зброю.

За його словами, уряд консультувався з президентом Анджеєм Дудою щодо поставок зброї Україні.

Раніше Міністерство оборони Литви заявило, що литовська та латвійська сторони мають намір передати армії України американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger.

Grom («Гром») — польський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і наздоганяючих курсах.

Розробка комплексу розпочалася у 1992 році, його прийняли на озброєння у 1995 році. Grom розроблений підприємствами ВПК Польщі на базі радянських ПЗРК «Ігла-1» та «Ігла». У період з 1995 по 2004 рік російська сторона надавала технічне сприяння у розробці та освоєнні виробництва окремих вузлів ПЗРК, поставлялися російські комплектуючі вироби та матеріали, повну локалізацію виробництва на польських підприємствах вдалося забезпечити лише після 2004 року.

Джерело: Polske radio