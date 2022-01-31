Польща направила в Україну 29 вантажівок з гумдопомогою. Фото: belta.by

https://racurs.ua/ua/n166445-polscha-napravyla-v-ukrayinu-29-vantajivok-z-gumdopomogou.html

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Гуманітарну допомогу отримає Україна від Республіки Польща.

Польський уряд 31 січня надіслав в Україну автомобілі з допомогою. До Києва їде колона з 29 вантажівок, які привезуть понад 120 т різних товарів. Від пункту пропуску на кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вантажівки супроводжують рятувальники. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві розповіли, що машини доправлять медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Варшава передала 2 млн масок для захисту від ковіду. Прибуття вантажу до Києва очікується завтра, 1 лютого.

Польська сторона у листі до ДСНС висловила сподівання, що ця підтримка допоможе громадянам України в умовах нинішньої кризової ситуації, а також триваючої боротьби із коронавірусною хворобою, — зазначили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 31 січня глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що Україні польська сторона надала оборонну зброю для захисту від агресії Росії. Варшава передасть те озброєння, яке Київ обере із запропонованого польською стороною переліку.