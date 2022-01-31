Польша направила в Украину 29 грузовиков с гумпомощью. Фото: belta.by

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Ракурс

Гуманитарную помощь получит Украина от Республики Польша.

Польское правительство 31 января направило в Украину автомобили с помощью. В Киев едет колонна из 29 грузовиков, которые привезут более 120 т различных товаров. От пункта пропуска на границе «Дорогуск-Ягодин» грузовики сопровождают спасатели. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что машины доставят медицинские принадлежности, лагерные кровати, одеяла и постельное белье. Также Варшава передала 2 млн масок для защиты от ковида. Прибытие груза до Киева ожидается завтра, 1 февраля.

Польская сторона в письме ГСЧС выразила надежду, что эта поддержка поможет гражданам Украины в условиях нынешней кризисной ситуации, а также продолжающейся борьбы с коронавирусной болезнью, — отметили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Украине польская сторона предоставила оборонительное оружие для защиты от агрессии России. Варшава передаст то вооружение, которое Киев выберет из предложенного польской стороной перечня.