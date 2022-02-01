Польша готова поставить Украине ПЗРК «Гром» и беспилотники — заявление премьера

https://racurs.ua/n166459-polsha-gotova-postavit-ukraine-pzrk-grom-i-bespilotniki-zayavlenie-premera.html

Ракурс

Польша поставит Украине ПЗРК и беспилотники. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Сегодня он прибывает в Киев.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине «несколько десятков тысяч штук оборонного вооружения».

По словам Моравецкого, речь идет «о боеприпасах, о „Громах“ (польском переносном зенитно-ракетном комплексе — „Ракурс“), и о различных дронах, применяемых в оборонных целях».

Мы солидарны с нашими соседями, которым грозит Россия. Но солидарности и слов сегодня мало, сегодня эти слова нужно претворить в жизнь, — цитирует главу правительства Polske radio.

Варшава готова помочь, «даря различные виды ресурсов, предметы первой необходимости и те, которые могут быть связаны с военной ситуацией». Моравецкий отметил, что его страна готова передать оружие для защиты и обороны.

По его словам, правительство консультировалось с президентом Анджеем Дудой по поводу поставок оружия Украине.

Ранее Министерство обороны Литвы заявило, что литовская и латвийская стороны намерены передать армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.

Grom («Гром») — польский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догоняющих курсах.

Разработка комплекса началась в 1992 году, его приняли на вооружение в 1995 году. Grom разработан предприятиями ВПК Польши на базе советских ПЗРК «Игла-1» и «Игла». В период с 1995 по 2004 год российская сторона оказывала техническое содействие в разработке и освоении производства отдельных узлов ПЗРК, поставлялись российские комплектующие изделия и материалы, полную локализацию производства на польских предприятиях удалось обеспечить только после 2004 года.