ЗСУ навчають стріляти з гранатометів NLAW - фото і відео з полігону

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Британські гранатомети NLAW випробовують Збройні сили України. На Яворівському полігоні (Львівщина) 28 січня тривають бойові стрільби з британської протитанкової системи NLAW, яка вже є на озброєнні української армії.

Це завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗСУ України до застосування протитанкових ракетних комплексів, доставлених в Україну з Великої Британії.

Хитромудра конструкція робить NLAW незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника — вже поруч з бійцем, за пару десятків метрів. Причому необов’язково, щоб ракета влучила. Датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком, — написав у своїх соцмережах журналіст Андрій Цаплієнко, який перебуває на Яворівському полігоні.

Минулого тижня ми отримали від Великої Британії 2 тис. одиниць найсучаснішої протитанкової зброї NLAW, яку виробники описують як «першу в історії ракетну систему, яка швидко знищує будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху». І ось уже кілька днів, як наші військові вчаться з їхньою допомогою знищувати бронетехніку ворога. Взагалі для підготовки вмілого оператора NLAW потрібно не більше тижня. Проте у ЗСУ вже повідомили, що після кількох днів тренувань наші бійці вже готові до іспиту, — прокоментував навчання нардеп та волонтер Юрій Мисягін.

Велика Британія передала Україні приблизно 2 тис. протитанкових комплексів NLAW, що вважаються одними з найефективніших сучасних гранатометів для ведення боїв у містах та здатні знищити бронетехніку ворога як з мінімальної відстані у 20 м, так і з максимальної — до 600 м.

NLAW (Next generation Light Anti-tank Weapon) — це легка військова техніка, що має одинарний кумулятивний заряд і призначена для знищення танків. Такі гранатомети має на озброєнні Велика Британія, Швеція, Фінляндія, Люксембург та Швейцарія.