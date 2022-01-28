ВСУ учат стрелять из гранатометов NLAW, фото - Минобороны

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Британские гранатометы NLAW испытывают вооруженные силы Украины. На Яворивском полигоне (Львовская область) 28 января продолжаются боевые стрельбы из британской противотанковой системы NLAW, уже находящейся на вооружении украинской армии.

Это завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВСУ к применению противотанковых ракетных комплексов, доставленных в Украину из Великобритании.

Хитроумная конструкция делает NLAW незаменимым оружием во время обороны города. С ним можно отражать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника уже рядом с бойцом, за пару десятков метров. Причем необязательно, чтобы ракета попала. Датчик сработает на металл даже тогда, когда она просто пролетит над танком, — написал в своих соцсетях журналист Андрей Цаплиенко, находящийся на Яворовском полигоне.

На прошлой неделе мы получили от Великобритании 2 тыс. единиц самого современного противотанкового оружия NLAW, которое производители описывают как «первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху». И вот уже несколько дней, когда наши военные учатся с их помощью уничтожать бронетехнику врага. Вообще для подготовки умелого оператора NLAW требуется не больше недели. Однако в ВСУ уже сообщили, что после нескольких дней тренировок наши бойцы готовы к экзамену, — прокомментировал учения нардеп и волонтер Юрий Мысягин.

Великобритания передала Украине около 2 тыс. противотанковых комплексов NLAW, которые считаются одними из самых эффективных современных гранатометов для ведения боев в городах и способны уничтожить бронетехнику врага как с минимального расстояния в 20 м, так и с максимального — до 600 м.

NLAW (Next generation Light Anti-tank Weapon) — это легкая военная техника, имеющая одинарный кумулятивный заряд и предназначенная для уничтожения танков. Такие гранатометы стоят на вооружении в Великобритании, Швеции, Финляндии, Люксембурге и Швейцарии.