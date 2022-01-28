Легендарного боксера Вирчиса нашли мертвым, СМИ пишут о самоубийстве

https://racurs.ua/n166332-legendarnogo-boksera-virchisa-nashli-mertvym-smi-pishut-o-samoubiystve.html

Ракурс

В возрасте 48 лет скончался бывший украинский супертяж Владимир Вирчис. Причины смерти не уточняются, хотя часть СМИ сообщила о самоубийстве спортсмена.

В последнее время экс-боксер якобы находился в депрессии. В четверг, 27 января, Владимир ушел из дома и не вернулся.

Вирчис — уроженец Каховки, его профессиональная карьера длилась с 1999 по 2009 годы.

На странице «Украинский бокс. Перезагрузка» в Facebook сообщили, что 27 января Вирчис вышел из дома, но так и не вернулся. Впоследствии в полиции Киева заявили, что боксера нашли повешенным в Днепровском районе Киева. Тело мужчины направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

О находке полиции сообщил прохожий. Это произошло у дома на улице Раисы Окипной. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее.

В 2003—2004 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005−06 годах — интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.

В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в тяжелой весовой категории.

Вирчис известен в спорте по прозвищу «Охотник». Первое поражение в профессиональной карьере он потерпел только через семь лет после ее начала — 11 марта 2006 года, а первых 20 боев он 17 закончил нокаутом.

В своем последнем бою Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса в 2009 году. Всего украинец одержал 26 побед в 28 боях (21 — нокаутом), потерпев два поражения.

У Вирчиса были жена и дочь.

Летом 2020 года Вирчис приходил на заседание в Печерском суде, где рассмотрели изменение меры пресечения подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Боксера СМИ называли другом Мангера.

Он подавал ходатайство о взятии на поруки и даже обращался к президенту Владимиру Зеленскому по поводу «необоснованного обвинения Мангера по делу об убийстве Гандзюк».

Журналист Денис Казанский 27 января сообщал, что Вирчис снова приходил на суд к Мангеру. Он публично потребовал у него вернуть долг, на что тот попросил Вирчиса «не устраивать сцену».