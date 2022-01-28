https://racurs.ua/n166330-potok-dlya-tranzita-vodki-ssha-shutyat-o-sudbe-gazoprovoda-v-sluchae-napadeniya-rf.html

Ракурс

«Северный поток-2» останется «куском металла в океане» в том случае, если Россия решится на вторжение в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время брифинга в Вашингтоне.

Она напомнила журналистам, что газопровод не сертифицирован.

Сейчас это кусок металла на дне океана. Его нужно проверить. Его нужно сертифицировать. Он должен получить одобрение регулятора, — сказала она.





Один из присутствующих журналистов сказал, что газопровод физически достроен и им можно поставлять «хоть газ, хоть водку, хоть оливковое масло». После этого Нуланд пошутила, что «хорошо было бы водку или оливковое масло».

Напомним, ранее мы сообщали, что газопровод «Северный поток-2», призванный через Балтийское море напрямую соединить Россию и Германию, несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украине.