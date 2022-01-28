Что помогает спящему мозгу обрабатывать информацию, рассказали ученые. Фото: shwanoff.ru

https://racurs.ua/n166331-chto-pomogaet-spyaschemu-mozgu-obrabatyvat-informaciu-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Во сне мозг совсем не бездельничает — он активно перерабатывает впечатления, которые получил во время бодрствования.

Помогает ему в этом процессе дыхание, которое и управляет спящим мозгом. К такому выводу пришли немецкие ученые, пишет Nature Communications.

Во время сна информация из кратковременного хранилища переходит в долговременное. Именно дыхание помогает структурировать обмен информацией.

Эксперименты с мышами показали, что дыхание организует активность нейронов в множестве зон мозга.

Оно повышало и понижало возбудимость нейронных цепочек и влияло на то, как они обмениваются информацией друг с другом.

Важно, что эффект не зависел от запахов, то есть не сенсорные обонятельные ощущения действовали на информационные процессы, а дыхание само по себе.

Исследователи полагают, что консолидация памяти в спящем мозге может довольно сильно зависеть от дыхания, хотя для однозначного вывода здесь нужны дополнительные эксперименты.

Вообще это не единственный пример того, как дыхание может влиять на высшую нервную деятельность.

Например, ритму дыхания подчинены страх и память — они усиливаются на вдохе и слабеют на выдохе, а глубокое медленное дыхание, действуя через особые нейроны дыхательного центра, помогает снять эмоциональное возбуждение.

Источник: Nature Communications