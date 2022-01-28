Що допомагає сплячому мозку обробляти інформацію, розповіли вчені. Фото: shwanoff.ru

https://racurs.ua/ua/n166331-scho-dopomagaie-splyachomu-mozku-obroblyaty-informaciu-rozpovily-vcheni.html

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Уві сні мозок зовсім не байдикує — він активно переробляє враження, які отримав під час неспання.

Допомагає йому в цьому процесі дихання, яке керує сплячим мозком. До такого висновку дійшли німецькі вчені, пише Nature Communications.

Під час сну інформація з короткочасного сховища переходить у довготривале. Саме дихання допомагає структурувати обмін інформацією.

Експерименти з мишами показали, що дихання організує активність нейронів у багатьох зонах мозку.

Воно підвищувало і знижувало збудливість нейронних ланцюжків та впливало те, як вони обмінюються інформацією один з одним.

Важливо, що ефект не залежав від запахів, тобто не сенсорні нюхові відчуття діяли на інформаційні процеси, а дихання саме по собі.

Дослідники вважають, що консолідація пам’яті в сплячому мозку може дуже залежати від дихання, хоча для остаточних висновків потрібні додаткові експерименти.

Загалом це не єдиний приклад того, як дихання може впливати на вищу нервову діяльність.

Наприклад, ритму дихання підпорядковані страх і пам’ять — вони посилюються на вдиху і слабшають на видиху, а глибоке повільне дихання, діючи через особливі нейрони дихального центру, допомагає зняти емоційне збудження.

Джерело: Nature Communications