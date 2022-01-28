Реформировать военкоматы пообещал министр обороны – как они будут работать

Реформировать военкоматы пообещал министр обороны — как они будут работатьhttps://racurs.ua/n166329-reformirovat-voenkomaty-poobeschal-ministr-oborony-kak-oni-budut-rabotat.htmlРакурс
Алексей Резников, министр обороны Украины, анонсировал пилотный проект «Милитари ЦНАП», разработанный совместно с Министерством цифровой трансформации.
Минобороны планирует реформировать военкоматы, чтобы они работали аналогично Центрам предоставления админуслуг (ЦНАП). Об этом Резников сообщил, выступая в парламенте.
Пилотный проект уже отрабатывается на примере одного из центров комплектования в Киеве. Цель такого проекта — превратить бывшие военкоматы в аналоги ЦНАПов, — отметил министр обороны.
Бывшие военкоматы должны превратиться в удобные центры, в частности для нужд территориальной обороны. Проект объединит центр комплектования и ЦНАП.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что с помощью Military ID военнообязанные смогут легко изменить место регистрации без посещения военкомата.
Также Министерство обороны разрабатывает проект закона о Силах киберобороны — новое направление, которое увеличит возможности Украины.
«Ракурс» сообщал, что Украина ведет переговоры с Великобританией по усилению украинских Военно-морских сил. В рамках пакета соглашений запланировано строительство современных баз в Бердянске и Очакове.