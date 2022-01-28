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Ракурс
Реформировать военкоматы пообещал министр обороны – как они будут работать

Реформировать военкоматы пообещал министр обороны — как они будут работать

28 янв 2022, 13:25
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Алексей Резников, министр обороны Украины, анонсировал пилотный проект «Милитари ЦНАП», разработанный совместно с Министерством цифровой трансформации.

Минобороны планирует реформировать военкоматы, чтобы они работали аналогично Центрам предоставления админуслуг (ЦНАП). Об этом Резников сообщил, выступая в парламенте.

Пилотный проект уже отрабатывается на примере одного из центров комплектования в Киеве. Цель такого проекта — превратить бывшие военкоматы в аналоги ЦНАПов, — отметил министр обороны.

Бывшие военкоматы должны превратиться в удобные центры, в частности для нужд территориальной обороны. Проект объединит центр комплектования и ЦНАП.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что с помощью Military ID военнообязанные смогут легко изменить место регистрации без посещения военкомата.



Также Министерство обороны разрабатывает проект закона о Силах киберобороны — новое направление, которое увеличит возможности Украины.

«Ракурс» сообщал, что Украина ведет переговоры с Великобританией по усилению украинских Военно-морских сил. В рамках пакета соглашений запланировано строительство современных баз в Бердянске и Очакове.

Источник: Ракурс


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