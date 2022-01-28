Реформувати військкомати пообіцяв міністр оборони – як вони працюватимуть

https://racurs.ua/ua/n166329-reformuvaty-viyskkomaty-poobicyav-ministr-oborony-yak-vony-pracuvatymut.html

Ракурс

Олексій Резніков, міністр оборони України, анонсував пілотний проект «Мілітарі ЦНАП», розроблений спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Міноборони планує реформувати військкомати, щоб вони працювали аналогічно з Центрами надання адмінпослуг (ЦНАП). Про це Резніков повідомив під час виступу в парламенті.

Пілотний проект ми вже відпрацьовуємо на прикладі одного з центрів комплектування в Києві. Мета такого проекту — перетворити колишні військкомати на аналоги ЦНАПів, — зауважив міністр оборони.

Колишні військкомати мають перетворитися на зручні центри, зокрема для потреб територіальної оборони. Проект об'єднає центр комплектування та цивільний ЦНАП.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що за допомогою Military ID військовозобов’язані зможуть легко змінити місце реєстрації без відвідування військкомату.

Також Міністерство оборони розробляє проект закону про Сили кібероборони — новий напрямок, який збільшить спроможності України.

«Ракурс» повідомляв, що Україна веде переговори з Великою Британією щодо посилення українських Військово-морських сил. В рамках пакету угод заплановано будівництво сучасних баз в Бердянську та Очакові.