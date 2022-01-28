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Ракурс
Напівпорожня Рада заспівала гімн і пішла на карантин, скріншот відео

Напівпорожня Рада заспівала гімн і пішла на карантин (ФОТО, ВІДЕО)

28 січ 2022, 13:06
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28 січня завершилася шоста сесія Верховної Ради дев’ятого скликання.

Нардепи у п’ятницю заслухали Кабмін, а також ухвалили запити до уряду та президента. Після цього ті з нардепів, які залишилися на робочому місці, виконали державний гімн.

Напівпорожня Рада заспівала гімн і пішла на карантин, фото - Я.Доброносов

Уранці в сесійній залі зареєструвалися тільки 168 народних депутатів.

Від сьогодні парламент пішов на карантин через спалах коронавірусу до 15 лютого.

Чергова сьома сесія розпочнеться 1 лютого о 10.00, перед цим 31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради. Утім, нардепи 1 лютого тільки відкриють нову сесію, проведуть декілька голосувань, а далі знову працюватимуть не в залі.

У такому ж режимі триватиме і на тижні з 7 по 11 лютого. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а вже 15−18 лютого відбудуться пленарні засідання.



Раніше «Ракурс» розповідав, що в Раді у січні значна кількість хворих на коронавірус нардепів. У фракції «Слуга народу» саме цим пояснюють декілька невдалих голосувань щодо важливих для партії влади законопроектів та рішень.

Джерело: Ракурс


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