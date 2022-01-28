Ціни на газ у лютому оприлюднили постачальники

Газ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166327-ciny-na-gaz-u-lutomu-opryludnyly-postachalnyky.html

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Ціна на газ в Україні впаде нижче 8 грн за кубометр — в лютому таку ціну встановили 38 газопостачальних компаній.

У порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну з 8,1 до 7,7 грн за куб. Про це повідомляє «ГазПравда».

Загалом в лютому ціни коливатимуться від 7,7 до 11,99 грн за кубометр. Решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Найвигідніший цінникпропонує «ЕРУ Людям» — 7,7 грн. Зокрема, 7,799 грн за кубометр — пропозиція компанії «Енерджі Трейд Груп» (ETG. UA).

Лише на 0,001 грн більше — 7,80 грн за куб — просить компанія Neogas. Далі йдуть «Евода Трейд», КП «Луцькводоканал» (7,88 грн за куб), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за куб), «Палівенерго» (7,9 грн за куб) та «Енергогарантія» (7,95 грн за куб).

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну оприлюднили «Газпостачсервіс» і «Тернопільоблгаз Збут».

До кінця опалювального сезону газ для побутових споживачів не подорожчає. Чинні річні базові пропозиції діятимуть до кінця квітня 2022 року. Газопостачальні компанії традиційно переглядають їх раз на місяць, проте за умовами контрактів змінювати ціни можуть лише в сторону зниження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на газ може зрости через нестачу палива в Європі та агресію Російської Федерації. Санкції проти російського «Північного потоку-2» внаслідок ескалації військових дій з боку РФ можуть далі обмежити постачання газу на невизначений період. Ціни на газ битимуть рекорди, а брак палива може тривати до 2025 року.

Джерело: ГазПравда