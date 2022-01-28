Цены на газ в феврале обнародовали поставщики

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Цена на газ в Украине упадет ниже 8 грн за кубометр — в феврале такую ​​цену установили 38 газоснабжающих компаний.

По сравнению с январем, одна компания снизила свою годовую цену с 8,1 до 7,7 грн за куб. Об этом сообщает «ГазПравда».

В целом в феврале цены будут колебаться от 7,7 до 11,99 грн за кубометр. Остальные поставщики свои годовые предложения не изменили. Большинство установили цены ниже 8 грн за кубометр.

Самый выгодный ценник предлагает «ЭРУ Людям» — 7,7 грн. В частности, 7,799 грн за кубометр — предложение компании «Энерджи Трейд Групп» (ETG. UA).

Только на 0,001 грн больше — 7,80 грн за куб — ​​просит компания Neogas. Далее следуют «Эвода Трейд», КП «Луцкводоканал» (7,88 грн за куб), «Черкассыгаз Сбыт» и «Уманьгаз Сбыт» (7,89 грн за куб), «Топливэнерго» (7,9 грн за куб) и «Энергогарантия» (7,95 грн за куб).

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предложила традиционные 7,96 грн за кубометр. Такую же цену обнародовали «Газпостачсервис» и «Тернопольоблгаз Сбыт».

К концу отопительного сезона газ для бытовых потребителей не подорожает. Действующие годовые базовые предложения будут действовать до конца апреля 2022 года. Газоснабжающие компании традиционно пересматривают их раз в месяц, однако по условиям контрактов изменять цены могут только в сторону снижения.

Напомним, ранее мы сообщали, что цена на газ может возрасти из-за нехватки топлива в Европе и агрессии Российской Федерации. Санкции против российского «Северного потока-2» в результате эскалации военных действий со стороны России могут дальше ограничить поставки газа на неопределенный период. Цены на газ будут бить рекорды, а нехватка топлива может длиться до 2025 года.

Источник: ГазПравда