Полупустая Рада спела гимн и пошла на карантин, скриншот видео

https://racurs.ua/n166328-polupustaya-rada-spela-gimn-i-ushla-na-karantin-foto-video.html

Ракурс

28 января завершилась шестая сессия Верховной Рады девятого созыва.

Нардепы в пятницу заслушали Кабмин, а также приняли запросы к правительству и президенту. После этого оставшиеся на рабочем месте нардепы исполнили государственный гимн.

Утром в сессионном зале зарегистрировались только 168 народных депутатов.

С сегодняшнего дня парламент ушел на карантин из-за вспышки коронавируса до 15 февраля.

Очередная седьмая сессия начнется 1 февраля в 10.00, перед этим 31 января состоится заседание согласительного совета. Впрочем, нардепы 1 февраля только откроют новую сессию, проведут несколько голосований, а дальше будут снова работать не в зале.

В таком же режиме продлится работа и на неделе с 7 по 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15−18 февраля состоятся пленарные заседания.

Ранее «Ракурс» рассказывал, что в Раде в январе значительное количество больных коронавирусом нардепов. Во фракции «Слуга народа» именно этим объясняют несколько неудачных голосований по важным для партии власти законопроектам и решениям.