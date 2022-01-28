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Ракурс
Полупустая Рада спела гимн и пошла на карантин, скриншот видео

Полупустая Рада спела гимн и ушла на карантин (ФОТО, ВИДЕО)

28 янв 2022, 13:06
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28 января завершилась шестая сессия Верховной Рады девятого созыва.

Нардепы в пятницу заслушали Кабмин, а также приняли запросы к правительству и президенту. После этого оставшиеся на рабочем месте нардепы исполнили государственный гимн.

Полупустая Рада спела гимн и ушла на карантин, фото - Я.Доброносов

Утром в сессионном зале зарегистрировались только 168 народных депутатов.

С сегодняшнего дня парламент ушел на карантин из-за вспышки коронавируса до 15 февраля.

Полупустая Рада спела гимн и ушла на карантин, скриншот видео

Очередная седьмая сессия начнется 1 февраля в 10.00, перед этим 31 января состоится заседание согласительного совета. Впрочем, нардепы 1 февраля только откроют новую сессию, проведут несколько голосований, а дальше будут снова работать не в зале.

В таком же режиме продлится работа и на неделе с 7 по 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15−18 февраля состоятся пленарные заседания.



Ранее «Ракурс» рассказывал, что в Раде в январе значительное количество больных коронавирусом нардепов. Во фракции «Слуга народа» именно этим объясняют несколько неудачных голосований по важным для партии власти законопроектам и решениям.

Источник: Ракурс


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