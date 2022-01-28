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Ракурс

Потік для транзиту горілки — у США жартують про долю газогону у разі нападу РФ

28 січ 2022, 13:57
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«Північний потік-2» залишиться «шматком металу в океані» у тому випадку, якщо Росія наважиться на вторгнення в Україну.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу у Вашингтоні.

Вона нагадала журналістам, що газопровід не сертифіковано.

Зараз це шматок металу на дні океану. Його потрібно перевірити. Його потрібно сертифікувати. Він має отримати схвалення регулятора, — сказала вона.



Один із присутніх журналістів сказав, що газопровід фізично добудований і їм можна постачати «хоч газ, хоч горілку, хоч оливкову олію». Після цього Нуланд пожартувала, що «добре було б горілку або оливкову олію».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що газогін «Північний потік-2», покликаний через Балтійське море напряму з'єднати Росію та Німеччину несе пряму загрозу безпеці постачання газу в Україні.

Джерело: Ракурс


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