Легендарного боксера Вірчиса знайшли мертвим, ЗМІ пишуть про самогубство

https://racurs.ua/ua/n166332-legendarnogo-boksera-virchysa-znayshly-mertvym-zmi-pyshut-pro-samogubstvo.html

Ракурс

У віці 48 років помер колишній український супертяж Володимир Вірчис. Причини смерті не уточнюються, хоча частина ЗМІ повідомила про самогубство спорстмена.

Останнім часом екс-боксер нібито перебував у депресії. У четвер, 27 січня, Володимир пішов із дому і не повернувся.

Вірчис — уродженець Каховки, професійна кар'єра якого тривала з 1999 по 2009 роки.

На сторінці «Український бокс. Перезавантаження» у Facebook повідомили, що 27 січня Вірчис вийшов із дому, але так і не повернувся.

У 2003−2004 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у суперважкій вазі, а у 2005−06 роках — інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

У 2007 році Володимир переміг італійця Паоло Відоца і завоював чемпіонський титул EBU у важкій ваговій категорії.

Вірчис відомий у спорті на прізвисько «Мисливець». Першу поразку у професійній кар'єрі він зазнав через сім років після її початку — 11 березня 2006 року, а з перших 20 боїв він 17 закінчив нокаутом.

У своєму останньому бою Вірчис переміг латвійця Едгарса Кальнарса у 2009 році. Загалом українець здобув 26 перемог у 28 боях (21 — нокаутом), зазнавши двох поразок.

У Вірчиса були дружину і донька.

Влітку 2020 року Вірчис приходив на засідання у Печерському суді, де розглянули зміну запобіжного заходу підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Боксера ЗМІ називали другом Мангера. Він подавав клопотання про взяття на поруки і навіть звертався до президента Володимира Зеленського з приводу «необґрунтованого обвинувачення Мангера у справі про вбивство Катерини Гандзюк».

Журналіст Денис Казанський 27 січня повідомляв, що Вірчис знову приходив на суд до Мангера. Він публічно вимагав у Мангера повернути борг, на що той попросив Вірчиса «не влаштовувати сцен».