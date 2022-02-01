"Слуг" у Раді поменшало

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Ракурс

Нардеп Олег Воронько, який входить до міжфракційного об'єднання Разумкова, оголосив про вихід із фракції «Слуга народу».

Фракція монобільшості СН станом на 1 лютого нараховувала 242 нардепи.

Минулого тижня до Воронька додому з обшуками прийшло Держбюро розслідувань (ДБР). Воронько та екс-спікер Дмитро Разумков назвали це політичним переслідуванням із боку влади.

Воронько оголосив про вихід зфракції 1 лютого у Раді, повідомляється у трансляції сесійного засідання. Правоохоронці підозрюють його у підробці документів.

Ви чули виступ нашого колеги Олега Воронька. Він у зв’язку з тими подіями і тим тиском, який на нього чиниться, сьогодні вийшов із фракції «Слуга народу», — розповів Разумков «Суспільному».

При цьому під час брифінгу у Раді сам нардеп уточнив, що поки що не встиг передати керівництву фракції заяву про вихід. Разумков підтримав рішення Воронька.

Я впевнений, що це — правильний, мудрий шлях і мудрий крок. Йому не буде соромно за ті дії, які сьогодні чиняться, в тому числі в парламенті, — сказав політик.

Разумков переконує, що справа щодо Воронька та пов’язані з нею обшуки є лише засобом тиску на депутата.

«Ракурс» розповідав, що під час судового розгляду у Печерському суді нардеп нібито надав підроблені документи — протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд.

До обрання нардепом Воронько займався реалізацією проєктів в ІТ-сфері. За результати перевірки декларації нардепа за 2020 рік, НАЗК не отримало підтвердження походження 132 млн 25 тис. грн у декларації Воронька. Сам Воронько пояснив НАЗК, що джерелами походження його активів є доходи та заощадження, які він отримав до того, як став народним депутатом. Але документів, що підтверджують отримання вказаних доходів, він не надав.

Нагадаємо, що Разумков створив своєї МФО нардепів восени 2021 року, коли «Слуга народу» відкликала його із посади спікера. В об'єднанні «Розумна політика» перебуває приблизно 30 нардепів.