Штам коронавірусу «Омікрон» почав мутувати. Фото: lrt.lt

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Мутацію штаму коронавірусу «Омікрон» почали виявляти в країнах Європи та Азії.

Зараз його більш поширена форма називається BA.1, але вчені спостерігають зростання числа випадків, викликаних близьким родичем варіанту — BA.2. Станом на 25 січня в усьому світі на частку BA.1 припадало 98,8% випадків заражень. Однак за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в декількох країнах збільшується число варіанту BA.2. Про це свідчать дані загальнодоступної бази даних відстеження вірусів GISAID.

За словами вірусолога з американського онкологічного центру Фреда Хатчінсона Тревора Бедфорда, BA.2 становить приблизно 82% випадків у Данії, 9% у Великобританії та 8% у США. Новий варіант «Омікрону» вчені відстежують так само, як і попередні варіанти, включаючи «Дельту».

Деякі ранні дослідження вказують на те, що BA.2 може бути ще більш заразним, ніж і без того надзвичайно заразний «Омікрон» BA.1, але поки немає доказів того, що він також добре обходить імунітет вакцинованих.

Агентство з охорони здоров’я Великої Британії провело дослідження та з’ясувало, що передача вірусу вище серед людей, інфікованих BA.2 (13,4%) у порівнянні з іншими випадками «Омікрону» (10,3%).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я очікує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні у найближчі два тижні. Штам «Омікрон» виявили вже у 20 областях, а добова кількість хворих на коронавірус за останні три тижні зросла в сім разів.