Штамм коронавируса «Омикрон» начал мутировать. Фото: lrt.lt

https://racurs.ua/n166467-covid-shtamm-omikron-nachal-mutirovat-chto-izvestno-o-novom-variante.html

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Мутацию штамма коронавируса «Омикрон» начали обнаруживать в странах Европы и Азии.

Сейчас его более распространенная форма называется BA.1, но ученые наблюдают рост числа случаев, вызванных близким родственником варианта — BA.2. По состоянию на 25 января во всем мире на долю BA.1 приходились 98,8% случаев заражений. Однако по данным Всемирной организации здравоохранения, в нескольких странах увеличивается число варианта BA.2. Об этом свидетельствуют данные общедоступной базы данных отслеживания вирусов GISAID.

По словам вирусолога из американского онкологического центра Фреда Хатчинсона Тревора Бедфорда, BA.2 составляет около 82% случаев в Дании, 9% в Великобритании и 8% в США. Новый вариант «Омикрона» ученые отслеживают так же, как и предыдущие варианты, включая «Дельту».

Некоторые ранние исследования показывают, что BA.2 может быть еще более заразным, чем и без того чрезвычайно заразный «Омикрон» BA.1, но пока нет доказательств того, что он также хорошо обходит иммунитет вакцинированных.

Агентство по охране здоровья Великобритании провело исследование и выяснило, что передача вируса выше среди людей, инфицированных BA.2 (13,4%) по сравнению с другими случаями «Омикрона» (10,3%).

Напомним, Министерство здравоохранения ожидает роста заболеваемости COVID-19 в Украине в ближайшие две недели. Штамм «Омикрон» обнаружили уже в 20 областях, а суточное количество больных коронавирусом за последние три недели выросло в семь раз.