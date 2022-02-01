https://racurs.ua/n166466-akciu-blagodarnosti-za-orujie-ustroili-nardepy-v-rade-foto.html

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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил с трибуны страны-партнеры Украины за оказание оборонной помощи.

Народные депутаты от «Европейской солидарности» вышли к трибуне с флагами стран, которые оказали помощь. Об этом стало известно по трансляции заседания Верховной Рады.

Среди стран, оказывающих помощь, в частности:

США;

Великобритания;

Канада;

Польша;

Турция;

Чехия;

Литва;

Латвия;

Эстония.

Нардеп от «ЕС» София Федина выступила с речью на английским языке, которая была направлена западным партнерам. Она заявила, что Украина благодарна партнерам за то, что они бок о бок борются с российской агрессией и угрозой российского вторжения, а также подчеркнула, что Украина будет оставаться светочем демократических ценностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на Майдане Незалежности 30 января в 14.00 началась акция ThanksFriends, участники которой собрались, чтобы поблагодарить государства, которые поставляют Украине оружие на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения.