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Ракурс

Акцию благодарности за оружие устроили нардепы в Раде (ФОТО)

1 фев 2022, 11:18
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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил с трибуны страны-партнеры Украины за оказание оборонной помощи.

Народные депутаты от «Европейской солидарности» вышли к трибуне с флагами стран, которые оказали помощь. Об этом стало известно по трансляции заседания Верховной Рады.

Акція. Фото: РакурсСреди стран, оказывающих помощь, в частности:

  • США;
  • Великобритания;
  • Канада;
  • Польша;
  • Турция;
  • Чехия;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Эстония.

Нардеп от «ЕС» София Федина выступила с речью на английским языке, которая была направлена западным партнерам. Она заявила, что Украина благодарна партнерам за то, что они бок о бок борются с российской агрессией и угрозой российского вторжения, а также подчеркнула, что Украина будет оставаться светочем демократических ценностей.







Акція. Фото: РакурсНапомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на Майдане Незалежности 30 января в 14.00 началась акция ThanksFriends, участники которой собрались, чтобы поблагодарить государства, которые поставляют Украине оружие на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения.

Источник: Ракурс


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