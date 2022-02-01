Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Алексей Данилов в Facebook

https://racurs.ua/n166465-chlenam-snbo-zaprescheno-vyezjat-iz-ukrainy-bez-razresheniya-zelenskogo-danilov.html

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Члены Совета нацбезопасности и обороны Украины не могут покидать территорию страны без разрешения президента.

На фоне угрозы вторжения России члены СНБО могут уехать в командировку или по каким другим вопросам лишь после соответствующего решения Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Единственное ограничение, которое действует в нас, могу сказать, это не большая тайна… Пока члены СНБО без разрешения Верховного главнокомандующего — президента Украины — не имеют права покидать нашу страну, — заявил он.













Данилов рассказал, что в случае нападения России СНБО сразу соберется, а президенту предложат подписать указ о введении военного положения. Его в течение 48 часов должна утвердить Верховная Рада. После этого силовики и армия начинают действовать так, как они считают необходимым.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится на случай военной агрессии со стороны Российской Федерации и рассчитывает на помощь Запада.