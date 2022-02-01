COVID-сертификат для привитых бустером появился в «Дії»

https://racurs.ua/n166464-covid-sertifikat-dlya-privityh-busterom-poyavilsya-v-diyi.html

Ракурс

Вакцинация в Украине продолжается — с сегодняшнего дня все, кто получил бустерную дозу прививки от ковида, могут загрузить новый COVID-сертификат.

Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портале или в приложении «Дія». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины против коронавируса, после внесения информации в базу. Срок действия такого документа будет составлять 270 дней, как и во всех странах ЕС.

Новым цифровым документом можно пользоваться как внутри страны, так и за границей. В частности, украинский COVID-сертификат после бустерной дозы будет действовать в Украине со дня вакцинации, а в странах, входящих в Доверительную сеть, — с 14 дней с даты прививки.

Сертификат генерируется по условиям любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине. Следует отметить, что кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации.

Медицинский документ выдается по месту прививки или семейного врача, и в нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, считая с даты последней прививки против COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификат в Украине будет действовать меньшее количество времени. Отныне его действие сократили до 270 дней. Это обусловлено тем, что государства Европейского Союза начали изменять сроки действия сертификатов, поэтому Украина присоединилась к европейским нормам.