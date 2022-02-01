COVID-сертифікат для щеплених бустером з’явився в «Дії»

https://racurs.ua/ua/n166464-covid-sertyfikat-dlya-scheplenyh-busterom-z-yavyvsya-v-diyi.html

Ракурс

Вакцинація в Україні триває — відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від ковіду, можуть завантажити новий COVID-сертифікат.

Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку «Дія». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти коронавірусу, після внесення інформації до бази. Термін дії такого документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.

Новим цифровим документом можна користуватися як всередині країни, так і за кордоном. Зокрема, український COVID-сертифікат після бустерної дози буде чинним в Україні з дня вакцинації, а в країнах, які входять до Довірчої мережі, — з 14 дня від дати щеплення.

Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні. Слід зазначити, що окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Медичний документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря, та в ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікат в Україні діятиме меншу кількість часу. Відтепер його дію скоротили до 270 днів. Це зумовлено тим, що держави Європейського Союзу почали змінювати терміни дії сертифікатів, тому Україна приєдналася до європейських норм.