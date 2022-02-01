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Ракурс

COVID-сертифікат для щеплених бустером з’явився в «Дії»

1 лют 2022, 10:40
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Вакцинація в Україні триває — відсьогодні усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від ковіду, можуть завантажити новий COVID-сертифікат.

Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку «Дія». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Зробити це можна одразу в перший день введення дози вакцини проти коронавірусу, після внесення інформації до бази. Термін дії такого документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.

Новим цифровим документом можна користуватися як всередині країни, так і за кордоном. Зокрема, український COVID-сертифікат після бустерної дози буде чинним в Україні з дня вакцинації, а в країнах, які входять до Довірчої мережі, — з 14 дня від дати щеплення.

Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні. Слід зазначити, що окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Медичний документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря, та в ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.







Вакцинація. Фото: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікат в Україні діятиме меншу кількість часу. Відтепер його дію скоротили до 270 днів. Це зумовлено тим, що держави Європейського Союзу почали змінювати терміни дії сертифікатів, тому Україна приєдналася до європейських норм.

Джерело: Ракурс


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