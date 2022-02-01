Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Олексій Данілов у Facebook

https://racurs.ua/ua/n166465-chlenam-rnbo-zaboroneno-vyyijdjaty-z-ukrayiny-bez-dozvolu-zelenskogo-danilov.html

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Члени Ради нацбезпеки й оборони України не можуть покидати територію країни без дозволу президента.

На тлі загрози вторгнення Росії члени РНБО можуть виїхати у відрядження чи з певних інших питань лише після відповідного рішення Володимира Зеленського. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Єдине обмеження, яке наразі діє у нас, можу сказати, це не є велика таємниця… Наразі члени РНБО без дозволу Верховного головнокомандувача — президента України — не мають права покидати нашу країну, — заявив він.













Данілов розповів, що у випадку нападу Росії РБНО відразу збереться, а президенту запропонують підписати указ про введення воєнного стану. Його упродовж 48 годин має затвердити Верховна Рада. Після цього силовики та армія починають діяти так, як вони вважають за необхідне.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується на випадок воєнної агресії з боку Російської Федерації й розраховує на допомогу Заходу.