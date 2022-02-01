Акцію подяки за зброю влаштували нардепи в Раді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n166466-akciu-podyaky-za-zbrou-vlashtuvaly-nardepy-v-radi-foto.htmlРакурс
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував із трибуни країнам-партнерам України за надання оборонної допомоги.
Натомість народні депутати від «Європейської солідарності» вийшли до трибуни з прапорами країн, які надали допомогу. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.
Серед країн, що надавали допомогу, зокрема:
- США;
- Велика Британія;
- Канада;
- Польща;
- Туреччина;
- Чехія;
- Литва;
- Латвія;
- Естонія.
Нардеп від «ЄС» Софія Федина виступила з промовою англійською мовою, яка була спрямована до західних партнерів. Вона заявила, що Україна вдячна партнерам за те, що вони пліч-о-пліч борються з російською агресією та загрозою російського вторгнення, а також наголосила, що Україна залишатиметься світочем демократичних цінностей.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві на Майдані Незалежності 30 січня о 14.00 розпочалася акція ThanksFriends, учасники якої зібралися, щоби подякувати державам, котрі постачають Україні зброю на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення.