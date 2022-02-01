https://racurs.ua/ua/n166466-akciu-podyaky-za-zbrou-vlashtuvaly-nardepy-v-radi-foto.html

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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував із трибуни країнам-партнерам України за надання оборонної допомоги.

Натомість народні депутати від «Європейської солідарності» вийшли до трибуни з прапорами країн, які надали допомогу. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Серед країн, що надавали допомогу, зокрема:

США;

Велика Британія;

Канада;

Польща;

Туреччина;

Чехія;

Литва;

Латвія;

Естонія.

Нардеп від «ЄС» Софія Федина виступила з промовою англійською мовою, яка була спрямована до західних партнерів. Вона заявила, що Україна вдячна партнерам за те, що вони пліч-о-пліч борються з російською агресією та загрозою російського вторгнення, а також наголосила, що Україна залишатиметься світочем демократичних цінностей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві на Майдані Незалежності 30 січня о 14.00 розпочалася акція ThanksFriends, учасники якої зібралися, щоби подякувати державам, котрі постачають Україні зброю на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення.