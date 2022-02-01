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Ракурс

Акцію подяки за зброю влаштували нардепи в Раді (ФОТО)

1 лют 2022, 11:18
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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував із трибуни країнам-партнерам України за надання оборонної допомоги.

Натомість народні депутати від «Європейської солідарності» вийшли до трибуни з прапорами країн, які надали допомогу. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Акція. Фото: Ракурс

Серед країн, що надавали допомогу, зокрема:

  • США;
  • Велика Британія;
  • Канада;
  • Польща;
  • Туреччина;
  • Чехія;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Естонія.

Нардеп від «ЄС» Софія Федина виступила з промовою англійською мовою, яка була спрямована до західних партнерів. Вона заявила, що Україна вдячна партнерам за те, що вони пліч-о-пліч борються з російською агресією та загрозою російського вторгнення, а також наголосила, що Україна залишатиметься світочем демократичних цінностей.







Акція. Фото: Ракурс

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві на Майдані Незалежності 30 січня о 14.00 розпочалася акція ThanksFriends, учасники якої зібралися, щоби подякувати державам, котрі постачають Україні зброю на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: Ракурс


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