«Слуг» в Раде поубавилось

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Ракурс

Нардеп Олег Воронько, входящий в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова, объявил о выходе из фракции «Слуга народа».

Фракция монобольшинства СН по состоянию на 1 февраля насчитывала 242 нардепа.

На прошлой неделе к Воронько домой с обысками пришло Госбюро расследований (ДБР). Воронько и экс-спикер Разумков назвали это политическим преследованием со стороны властей.

Воронько объявил о выходе из фракции 1 февраля в Раде, сообщается в трансляции сессионного заседания. Правоохранители подозревают его в подделке документов.

Вы слышали выступление нашего коллеги Олега Воронько. Он в связи с теми событиями и тем давлением, которое на него оказывается, сегодня вышел из фракции «Слуга народа», — рассказал Разумков «Суспільному».

При этом на брифинге в Раде сам нардеп уточнил, что пока не успел передать руководству фракции заявление о выходе. Разумков поддержал решение Воронько.

Я уверен, что это правильный, мудрый путь и мудрый шаг. Ему не будет стыдно за действия, которые сегодня совершаются, в том числе в парламенте, — сказал политик.

Разумков убеждает, что дело в отношении Воронька и связанные с ним обыски являются лишь средством давления на депутата.

«Ракурс» рассказывал, что во время судебного разбирательства в Печерском суде нардеп якобы предоставил поддельные документы — протокол собрания с информацией о своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.

До избрания нардепом Воронько занимался реализацией проектов в ІТ-сфере. По результатам проверки декларации нардепа за 2020 год, НАПК не получило подтверждения происхождения 132 млн 25 тыс. грн в декларации Воронько. Сам Воронько объяснил НАПК, что источниками происхождения его активов являются доходы и сбережения, которые он получил до того, как стал народным депутатом. Но документов, подтверждающих получение указанных доходов, он не предоставил.

Напомним, что Разумков создал свое МФО нардепов осенью 2021 года, когда «Слуга народа» отозвала его с должности спикера. В объединении «Разумная политика» пребывает около 30 нардепов.