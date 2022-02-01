А тепер Коболєв! ДБР прийшло до екс-глави "Нафтогазу"

https://racurs.ua/ua/n166472-a-teper-koboliev-dbr-pryyshlo-do-eks-glavy-naftogazu.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівництва Національної компанії «Нафтогаз України», в офісі акціонерного товариства «Укртрансгаз» та у керівників приватних підприємств.

Проводять обшуки й в колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

УП із посиланням на джерела повідомила, що обшуки проводять вдома та в офісі Коболєва.

Прес-служба ДБР розповыла, що сідчі (розшукові) дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн.

28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив з посади голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, а його наступником призначив Юрія Вітренка, якому раніше двічі не вдавалося сісти в крісло міністра енергетики.

Зміни в керівництві «Нафтогазу» різко розкритикували Сполучені Штати Америки. Посольство США у Києві заявило, що «цей прорахований вчинок з використанням процедурної прогалини дисонує з прозорими і справедливими урядовими практиками і матиме наслідки у довгостроковій перспективі в контексті реформування енергетичного сектору України».

Українські ЗМІ повідомили, що Коболєва звільнили, щоб забрати з «Нафтогазу» 50 млрд на «Велике будівництво».

Крім того, повідомлялося, що члени правління НАК «Нафтогаз» в збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди. Збиток в зазначеному році склав 19 млрд грн.