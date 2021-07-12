Коболєв піде в політику, якщо в Україні будуватимуть Китай

Андрій Коболєв. Фото: oilreview.kiev

https://racurs.ua/ua/n157287-koboliev-pide-v-polityku-yakscho-v-ukrayini-buduvatymut-kytay.html

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Андрій Коболєв, екс-глава НАК «Нафтогаз», розповів, чим займається після відставки й чи планує піти в політику.

Я відпочиваю. Час від часу перериваю відпочинок, щоб поспілкуватися з людьми, з якими я працював попередні сім років. Я не можу кинути «Нафтогаз». Це не та історія, про яку можна взяти і забути — починаючи з дискусій з журналістами, закінчуючи спілкуванням з колегами з ринку і спробами протистояти порушенню проти мене кримінальних справ за спробу розмитнення російського газу в 2015 році, — сказав він в інтерв’ю виданню «Ліга. нет».

Також Коболєв повідомив, що після відпочинку за кордоном планує повертатися в Україну і продовжити роботу «тим чи іншим чином». Він розповів, за якої умови готовий почати будувати кар'єру в політиці.

Поки що думаю над цим. Навіщо поспішати? У нас так часто змінюється вектор розвитку. Я так зрозумів, Китай зараз розглядається як еталонна модель державного устрою. Якщо в Україні вирішать реалізовувати її у нас, буде привід серйозно задуматися про політичну кар'єру в опозиції, — сказав екс-глава «Нафтогазу».

Нагадаємо, звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини Києва з кредиторами.

Джерело: «Ліга. нет»