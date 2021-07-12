Перекинутий російський танк, фото: Sakhalin.info

https://racurs.ua/ua/n157286-nedogledily-tank-u-rosiyskyh-viyskovyh-vypala-na-trasu-tehnika-video.html

Ракурс

У Росії військові під час транспортування «недогледіли» танк — він випав на трасу на в’їзді до міста Южно-Сахалінська.

Водій трала, на якому перевозили танк, ймовірно, не впорався з керуванням — неправильно розрахував радіус повороту. Про це повідомляє агентство «Сахалін-Курили» з посиланням на місцеву військову автоінспекцію.

Зазначається, що постраждалих в результаті інциденту немає.

Туди приїхали військові з евакуатором, поставлять його на місце, загонять на трал та вивезуть, — зазначають в автоінспекції.

На фото та відео, знятих очевидцями, можна побачити, що танк в результаті інциденту перекинувся і лежить гусеницями догори. В результаті виникла перешкода для автомобільного руху — водіям довелося об’їжджати перекинуту військову техніку.

Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому місті Перевальську Луганської області російський танк зруйнував кладовище.

Джерело: «Сахалін-Курили»