Перевернутый российский танк, фото: Sakhalin.info

https://racurs.ua/n157286-uronili-tank-u-rossiyskih-voennyh-vypala-na-trassu-tehnika-video.html

Ракурс

В России военные при транспортировке «уронили» танк — он выпал на трассу на въезде в город Южно-Сахалинск.

Водитель трала, на котором перевозили танк, вероятно, не справился с управлением — неправильно рассчитал радиус поворота. Об этом сообщает агентство «Сахалин-Курилы» со ссылкой на местную военную автоинспекцию.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Туда приехали военные с эвакуатором, поставят его на место, загонят на трал и вывезут, — отмечают в автоинспекции.

На фото и видео, снятых очевидцами, можно увидеть, что танк в результате инцидента перевернулся и лежит гусеницами вверх. В результате возникло препятствие для автомобильного движения — водителям пришлось объезжать перевернутую военную технику.

Напомним, недавно во временно оккупированном городе Перевальске Луганской области российский танк разрушил кладбище.

Источник: «Сахалин-Курилы»