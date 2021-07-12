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Ракурс
Перевернутый российский танк, фото: Sakhalin.info

Уронили танк — у российских военных выпала на трассу техника (ВИДЕО)

12 июл 2021, 10:29
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В России военные при транспортировке «уронили» танк — он выпал на трассу на въезде в город Южно-Сахалинск.

Водитель трала, на котором перевозили танк, вероятно, не справился с управлением — неправильно рассчитал радиус поворота. Об этом сообщает агентство «Сахалин-Курилы» со ссылкой на местную военную автоинспекцию.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Туда приехали военные с эвакуатором, поставят его на место, загонят на трал и вывезут, — отмечают в автоинспекции.

На фото и видео, снятых очевидцами, можно увидеть, что танк в результате инцидента перевернулся и лежит гусеницами вверх. В результате возникло препятствие для автомобильного движения — водителям пришлось объезжать перевернутую военную технику.

Перевернутый российский танк, фото: Sakhalin.info

Напомним, недавно во временно оккупированном городе Перевальске Луганской области российский танк разрушил кладбище.

Источник: «Сахалин-Курилы»


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