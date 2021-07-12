Коболев пойдет в политику, если в Украине будут строить Китай

Андрей Коболев. Фото: oilreview.kiev

https://racurs.ua/n157287-kobolev-poydet-v-politiku-esli-v-ukraine-budut-stroit-kitay.html

Ракурс

Андрей Коболев, экс-глава НАК «Нафтогаз», рассказал, чем занимается после отставки и планирует ли пойти в политику.

Я отдыхаю. Время от времени прерываю отдых, чтобы пообщаться с людьми, с которыми я работал предыдущие семь лет. Я не могу бросить «Нафтогаз». Это не та история, о которой можно взять и забыть — начиная с дискуссий с журналистами, заканчивая общением с коллегами с рынка и попытками противостоять возбуждению против меня уголовных дел за попытку растаможки российского газа в 2015 году, — сказал он в интервью изданию «Лига. нет».

Также Коболев сообщил, что после отдыха за границей планирует возвращаться в Украину и продолжить работу «в том или ином образе». Он рассказал, при каком условии готов начать строить карьеру в политике.

Пока еще думаю над этим. Зачем спешить? У нас так часто меняется вектор развития. Я так понял, Китай сейчас рассматривается как эталонная модель государственного строя. Если в Украине будет принято решение реализовывать ее у нас, будет повод серьезно задуматься о политической карьере в оппозиции, — сказал экс-глава «Нафтогаза».

Напомним, увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» и отстранение наблюдательного совета не повлияло на переговоры Киева с кредиторами.

Источник: «Лига. нет»