А теперь Коболев! ГБР пришло к экс-главе «Нафтогаза»

https://racurs.ua/n166472-a-teper-kobolev-gbr-prishlo-k-eks-glave-naftogaza.html

Ракурс

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании «Нафтогаз Украины», в офисе акционерного общества «Укртрансгаз» и у руководителей частных предприятий.

Проводят обыски и у бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

УП со ссылкой на источники сообщила, что обыски проводятся дома и в офисе Коболева.

Пресс-служба ДБР рассказала, что следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд. грн.

28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил с должности главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, а его преемником назначил Юрия Витренко, которому раньше дважды не удавалось сесть в кресло министра энергетики.

Изменения в руководстве «Нефтегаза» резко раскритиковали Соединенные Штаты Америки. Посольство США в Киеве заявило, что «этот просчитанный поступок с использованием процедурного пробела диссонирует с прозрачными и справедливыми правительственными практиками и будет иметь последствия в долгосрочной перспективе в контексте реформирования энергетического сектора Украины».

Украинские СМИ сообщили, что Коболева уволили, чтобы забрать из «Нафтогаза» 50 млрд грн на «Большое строительство».

Кроме того, сообщалось, что члены правления НАК «Нафтогаз» в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. Ущерб компании в указанном году составил 19 млрд. грн.